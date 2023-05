Playoff Nba, i Nuggets vincono anche gara 2: ai Lakers non basta LeBron James

Dopo il 132-126 di gara 1, Denver batte ancora Los Angeles tra le mura amiche e si porta avanti di due. Alla Ball Arena finisce 108-103 per la formazione di casa, sospinta da un Jamal Murray da urlo: il canadese mette a referto 37 punti (10 rimbalzi e 5 assist) imponendosi come top scorer della sfida. Ennesima prestazione da incorniciare anche per il serbo Nikola Jokic che firma la sua settima tripla doppia, la quarta consecutiva, in questi Playoff, chiudendo con 23 punti, 17 rimbalzi e 12 assist. Tra i Lakers il migliore è il solito Lebron James, seguito da Reaves, Hachimura e Davis. Ai gialloviola non bastano i 22 punti (9 rimbalzi e 10 assist) del numero sei.