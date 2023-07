Nba, Popovich rinnova con i San Antonio Spurs per altri cinque anni

SAN ANTONIO (STATI UNITI D'AMERICA) - L'avventura di Gregg Popovich sulla panchina di San Antonio continua. Il tecnico più vincente della storia dell'Nba, infatti, ha firmato un quinquennale con gli Spurs. Qualche mese fa circolavano voci circa un suo possibile ritiro dopo che aveva accettato l'onorificenza, rifiutata già per due anni, di essere inserito nella Hall of Fame.

La scelta di entrare a far parte dei più grandi di sempre sembrava potesse segnare il passo d'addio. Nient'affatto: il 74enne tecnico americano non ha la benché minima intenzione di fermarsi. Ai San Antonio Spurs dal 1996, Popovich ha portato la franchigia texana a conquistare l'anello in ben cinque occasioni: 1999, 2003, 2005, 2007 e 2014.

L'estensione di Popovich è stata annunciata dai San Antonio Spurs con una nota stringata, senza alcun accenno ai termini finanziari dell'accordo. Secondo Espn, che cita fonti anonime, il suo contratto come allenatore e responsabile delle decisioni sulle assunzioni gli farebbe guadagnare più di 80 milioni di dollari (73 milioni di euro). Questa cifra supererebbe il contratto di sei anni, del valore di 78,5 milioni di dollari (71,5 milioni di euro), che Monty Williams avrebbe firmato a fine maggio per allenare i Detroit Pistons.