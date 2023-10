Nba, Gallinari e Fontecchio ko: vincono Boston e Denver

Per Gallinari e Fontecchio una notte sicuramente non da ricordare, entrambi sconfitti. Il primo, lo scorso anno nel roster dei Celtics ma out per infortunio, ci teneva a lasciare il segno sul parquet, ma non è riuscito a incidere e i suoi Wizards sono stati sconfitti in casa da Boston. Alla fine 126-107 per gli ospiti che infilano la terza vittoria su altrettante partite in questo inizio di stagione, mentre Washington incassa il secondo ko. Il Gallo gioca 16 minuti, ma il suo contributo è di soli tre punti, due assist e altrettanti rimbalzi. Il migliore dei suoi compagni è Kuzma che chiude con 21 punti, ne fanno 11 a testa Avdija, Jones e Poole, dalla panchina ne arrivano 14 da Omoruyi, ma non basta per arginare la superiorità dei Celtics con Brown e Tatum che, da soli, mettono a referto 69 punti: 36 il primo, 33 il secondo. In più ci sono i 15 dell'ex Porzingis e gli 11 di Holiday e tanto basta a Boston per continuare a viaggiare a punteggio pieno.