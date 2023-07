Fondazione Polito, nasce la Hall of Fame del Calcio Dilettantistico

È stato istituito dalla Fondazione Polito la "Hall of Fame del Calcio Dilettantistico", un riconoscimento ideato per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio dilettante. La "Hall of Fame del dilettantismo" valorizza il patrimonio, la storia, la cultura e i valori del calcio italiano attraverso i calciatori e personalità sportive più rappresentative ed emblematiche. I membri saranno chiamati a contribuire con un cimelio della loro carriera destinato alla collezione custodita all'interno del Museo del Calcio "Andrea Fortunato", sito a Santa Maria di Castellabate (SA) nella prestigiosa Villa Matarazzo. La giuria, chiamata ogni anno a eleggere i componenti della Hall of Fame dilettantistica, è composta da ex calciatori, allenatori e dirigenti. Il 7 agosto nel Corso dell’inaugurazione del museo del calcio Andrea Fortunato a Villa Matarazzo saranno svelati per l’anno 2023 i nomi che poi saranno premiati a settembre.