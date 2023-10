Hernanes, una scelta da prima categoria: l’indizio social

Hernanes è pronto a rimettersi in gioco e dovrebbe farlo in Italia. Niente professionismo, tutto per amore dello sport. La destinazione? ASD Sale, squadra della Prima Categoria del Piemonte . L'ex giocatore della Juventus , Inter e Lazio aveva dato l'addio al calcio a maggio del 2022 dopo l'esperienza in Brasile allo Sport Recife. Dagli scarpini al calice, il brasiliano gestisce a Torino un locale e un'azienda vitivinicola nell'Astigiano. Ma il richiamo del pallone è stato troppo forte e ora dovrebbe tornare a giocare senza alcuna pressione. L'indizio è arrivato direttamente dai social.

Hernanes all'ASD Sale, l'indizio social

La squadra di Prima Categoria della provincia di Alessandria ha pubblicato sui propri social una bandiera del Brasile e una clessidra e come didascalia tante piccole bombe. Hernanes conosce la dirigenza e aveva già visitato il centro sportivo lo scorso anno. Il profeta, inoltre, aveva giocato anche un'amichevole con la maglia del Sale e si era allenato con la squadra. Ora dovrebbe arrivare soltanto l'annuncio ufficiale. L'ex Juventus è pronto ad illuminare la categoria con le sue giocate, rimettendo piede in un campo italiano a sei anni di distanza dall'ultima volta. Oltre la Coppa Itala con la Lazio, in bianconero ha vinto il suo unico scudetto e ancora oggi ricorda con piacere la sua esperienza con la Vecchia Signora: "Con la difesa della Juve sono tranquillo anche per il Brasile" - aveva detto lo scorso anno. Tanta riconoscenza e rispetto. Ora Hernanes può tornare a divertirsi e a rifare qualche capriola, come quando faceva impazzire i portieri di Serie A.

I numeri di Hernanes con la Juventus

In bianconero il centrocampista ha collezionato 35 presenze e 2 gol, tra tutte le competizioni. Dopo l'addio di Pirlo, Allegri gli ha ritagliato un nuovo ruolo, la cabina di regia, prima di passare le chiavi a Pjanic. Inizialmente il bosniaco ha giocato da mezz'ala, ma con pochi risultati. Prestazioni che hanno portato l'allenatore a prendere questa decisione. Un quasi trequartista trasformato nel metodista della squadra. Mai una parola fuori posto e tanta duttilità. Ora può ritornare a prendersi la luce.