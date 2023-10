Hernanes show anche in Prima Categoria: gol e capriole al debutto

Il tempo di scendere in campo, e Hernanes torna in versione Profeta . Il brasiliano ha incantato per anni in Serie A , vestendo le maglie di Lazio, Inter e Juventus . In Italia ha vinto 2 Coppe Italia (una con i biancocelesti, una con i bianconeri) e uno Scudetto con la Juve. Nel 2022 il ritiro dal calcio giocato, poi la decisione di ripresentarsi sul rettangolo verde, ma in un contesto decisamente meno impegnativo e con meno pressioni: quello della Prima Categoria.

Hernanes, gol al debutto

Hernanes ha deciso di riscendere in campo, precisamente con la maglia dell'ASD Sale, in Piemonte. Ieri l'annuncio, oggi subito la prima partita e il primo gol. La compagine bianconera si è imposta per 2-1 contro il Monferrato, in un vero e proprio scontro diretto per la zona playoff. Il brasiliano entra a gara in corso, dopo pochi secondi libera il destro dal limite dell'area che rimbalza davanti al portiere e si infila in porta. Un gol risultato decisivo, una rete che ha realizzato tante volte nei campionati più importanti, il tocco di palla che è rimasto identico. Così come è rimasta identica la sua esultanza: dopo aver ricevuto l'abbraccio da parte dei compagni di squadra, il brasiliano si lascia andare a delle capriole, gesto col quale anche negli anni d'oro della sua carriera esprimeva la gioia per il gol segnato. Dalla Serie A alla Prima Categoria piemontese: Hernanes è tornato il Profeta.