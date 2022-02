De Rossi e il siparietto con Materazzi: "Fammi vedere le tibie collezionate"

"La stanza perfetta non esiste... Mi piacerebbe mettere dei video dove vi racconto un po' gli aneddoti legati agli oggetti più interessanti che si trovano in questa stanza...". È quanto scritto su Instagram da Marco Materazzi, storico ex difensore di Perugia, Inter e della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006, nella didascalia di un video nel quale offre una panoramica della propria cabina armadio, riempita di casacche, scarpini, palloni, gagliardetti e vari cimeli raccolti durante la lunga carriera nel calcio professionistico.