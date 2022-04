Shevchenko: "L'Ucraina sta difendendo la propria casa e la libertà"

MILANO - Nuovo appello di Andrij Shevchenko, che sottolinea come l'Europa "dovrebbe mettere più pressione. Sappiamo che, mettendo pressione, le cose possono cambiare. Dobbiamo cercare di fare di tutto per portare la pace, per tranquillizzare e finire questa brutta guerra". L'ex calciatore del Milan, ex allenatore del Genoa e della nazionale ucraina, ha parlato del conflitto nel suo Paese a margine della presentazione del progetto 'Insieme per l'Ucraina', lanciato insieme al sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Il mio popolo sta cercando di difendersi e difendere la sua casa, la sua famiglia, penso che noi dobbiamo difenderci fino in fondo per avere un futuro libero. La mia gente desidera fare parte dell'Europa".