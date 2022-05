ALESSANDRIA - "Grazie a tutti i tifosi che sono venuti fuori dall'ospedale per sostenere papà". Questo il messaggio postato da Andrea Tacconi in una storia Instagram dopo che lo striscione 'Capitan Fracassa ti siamo vicini', firmato Milano 1986, è stato esposto a uno degli ingressi dell'ospedale di Alessandria dove suo padre Stefano è ricoverato dallo scorso 23 aprile per una emorragia cerebrale. La foto dello striscione è stata postata dal figlio dell'ex portiere della Juventus.