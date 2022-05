Ancelotti, così normale, così vincente

Considerazioni superficiali e ignoranti soprattutto perché pensate ed elaborate da chi il calcio lo ha praticato e, dunque, dovrebbe ben conoscerne le trappole, i colpi di scena, l’imprevisto. Il Bernabeu ha giocato un ruolo importante mai fischiando o contestando la squadra che stava sotto di un gol, cioè eliminata, anzi l’ha accompagnata fino all’ultimo respiro già prevedendo il miedo escenico che avrebbe intossicato gli inglesi. La virtù di Ancelotti è quella di non smarrire mai la calma, quella vera mica “halma”, di sacrificare la santissima trinità, i tre centrocampisti titolari, inserendo un 2001 e un 2002 nel momento decisivo, così portando muscoli freschi in una partita ormai tatticamente slabbrata.

Facile dirlo e scriverlo dopo ma chi non immaginava un finale a sorpresa, nonostante il vantaggio del City? Questa è la Champions, questo é il Real Madrid ma questo è anche Guardiola capace di perdere nel giro breve di alcuni minuti le sue ultime otto partecipazioni al torneo. Non sono un dettaglio ma la didascalia di un eccellente professionista che vive con i nervi scoperti e rinuncia alla prudenza, cercando uno spettacolo fine a se stesso. Ancelotti finalista a Parigi può essere leggenda per la storia della Coppa e del calcio vero, quello fatto con l’intelligenza della tattica ma non del tatticismo, forma esasperata di qualunque disegno di gioco.