Superlega, Ceferin minaccia: "Possibili sanzioni a Juve, Barça e Real Madrid"

Aleksander Ceferin torna a parlare di Superlega e di possibili sanzioni verso Juventus, Real Madrid e Barcellona. "Certo, è possibile - annuncia in una lunga intervista rilasciata ad As - ma vediamo cosa succede. Siamo felici che l’ingiunzione sia finalmente arrivata. Sono rimasto sorpreso dal comportamento del giudice precedente: non ci è stata nemmeno offerta un’udienza. Mi fido delle autorità e dei tribunali spagnoli". Ceferin parla del suo rapporto con i club promotori. "Nessuno ha provato a parlare con me - continua il numero uno dell'Uefa - l’unico contatto che abbiamo ricevuto da loro è arrivato dai tribunali, perché hanno cercato di sfidarci ovunque. Non abbiamo mai detto che non potessero giocare la propria competizione, perché possono farlo se vogliono. Ma è divertente che questi siano stati i club che si sono iscritti per primi in Champions League. Se giocano altri tornei, non possono giocare nelle nostre competizioni".