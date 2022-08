Cade l'Eintracht senza Kostic: Supercoppa europea al Real Madrid

HELSINKI (FINLANDIA) - Va male il primo Eintracht senza Kostic, la Supercoppa europea è del Real Madrid. Il gol di Alaba nel primo tempo e il solito sigillo di Benzema nella ripresa, sempre più candidato numero uno al prossimo Pallone d'Oro, stendono la squadra di Glasner e regalano ad Ancelotti il 23° titolo della carriera da allenatore (Lucescu 34, Guardiola 31, Mourinho 26), il 9° trofeo Uefa (7 per Ferguson e Trapattoni) e la quarta Supercoppa europea (record, Guardiola segue a 3). Finisce 2-0, decisivo il timbro di Karim "The Dream" che spegne ogni speranza di rimonta dell'Eintracht e che con questa rete supera Raul nella classifica marcatori all time dei Blancos (324, in vetta Cristiano Ronaldo a 450). Ora l'obiettivo del Real è il "Sextete": vincere tutte e sei le coppe messe in palio dalla stagione. L'avvio promette bene.

Tabellino Real Madrid-Eintracht Francoforte Eintracht senza Kostic, Ancelotti non cambia Per questo confronto inedito tra Real Madrid e Eintracht in Supercoppa europea il tecnico dei tedeschi, Glasner, non può contare su Kostic, destinato alla Juve. Ancelotti non cambia e si affida agli undici che gli hanno regalato la Champions contro il Liverpool: solito tridente con Valverde, Benzema e Vinicius. I nuovi acquisti Tchouameni e Rudiger partono dalla panchina.