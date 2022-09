L'Argentina di Dybala si allena con Higuain: foto e abbracci social

FLORIDA (USA) - Dopo il 3-0 all'Honduras l'Argentina è attesa dalla seconda amichevole, quella contro la Giamaica, in programma questa notte (mercoledì) alle due (ora italiana). L'Albiceleste giocherà nello stadio dei Red Bulls (squadra della MLS) a Harrison nel New Jersey, a due passi da New York, ma per l'allenamento in preparazione della gara la nazionale di Scaloni ha scelto il DRV PNK Stadium, impianto dell'Inter Miami, squadra tra gli altri di Higuain e Matuidi. È stata l'occasione per tanti calciatori argentini ed ex Juve di riabbracciare il Pipita, ormai in MLS dal 2020.