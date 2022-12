Juve, Real e Barcellona saranno sanzionate dall'Uefa? E chi fermerà la Premier?

Ci saranno sanzioni per Juventus, Real Madrid e Barcellona?

L'Uefa, in teoria, potrebbe esserne autorizzata, a leggere il parere dell'avvocato, ma questo è un dettaglio che sarebbe meglio verificare alla luce della sentenza della Corte. Gli articoli 101 e 102 del Trattato di Roma prevedono, infatti, l'esistenza di monopoli, qualora siano per il bene di qualcosa (in questo caso del "modello europeo di sport"), ma questi monopoli non possono applicare sanzioni sproporzionate e sul concetto di "proporzione" della sanzione dovrebbe decidere un tribunale che dovrebbe riconoscere come violazione il semplice progetto di una nuova competizione. Insomma: Real, Juve e Barcellona escluse dalla Champions? Sembra difficile. L'ipotesi cozza con l'esigenza di vendere poi il prodotto alle tv, certo va considerata la sete di vendetta di Ceferin, ma allo stato attuale delle cose è uno scenario improbabile.