Superlega: l'avvocato della Corte dà ragione all'Uefa

L'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea Athanasios Rantos ha espresso il suo parere sul tema Superlega ed è nettamente favorevole all'Uefa (e alla Fifa). Il procedimento presso la Corte, che si concluderà a marzo con la pronuncia della Corte stessa, si mette male per il progetto Superlega, perché se è vero che si tratta di un'opinione non vincolante il giudizio finale, nell'ottanta per cento dei casi viene tenuto in ampia considerazione. E in questo caso il parere non ha toni sfumati o interpretabili, ma fissa dei punti piuttosto critici per la A22 e il piano di creare una nuova competizione europea.