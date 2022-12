La Superlega non ci sta: "L'Uefa non neghi l'accesso al mercato"

La Corte dell'UE ha emesso il proprio verdetto e attraverso l'avvocato generale Athanasios Rantos ha stabilito che le regole di Uefa e Fifa sono compatibili con le leggi antitrust. Niente da fare, dunque, per la Superlega , secondo cui le due massime organizzazioni del calcio europeo e mondiale violano il regime di libera concorrenza. Una decisione mal digerita dall'agenzia A22 , promotrice del progetto Superlega, che attravero una nota ufficiale su Twitter ha ribadito il proprio punto di vista: "La Uefa è l'organizzatore dominante di tutte le principali competizioni interclub e ha una 'responsabilità speciale' per garantire che a terzi non venga indebitamente negato l'accesso al mercato".

"I criteri devono consentire di stabilire le condizioni di accesso al mercato in modo chiaro, obiettivo e dettagliato, per dare a qualsiasi organizzatore di competizioni di terze parti una visibilità sufficiente della procedura da seguire e delle condizioni da soddisfare per l'accesso al mercato. Se le condizioni sono soddisfatte, l'accesso al mercato non dovrebbe essere rifiutato in linea di principio - prosegue l'agenzia A22 - club e giocatori devono poter conoscere in anticipo le condizioni per poter partecipare a eventi di terze parti".

Per quanto concerne le sanzioni: " Devono essere sufficientemente chiare, prevedibili e proporzionate, per limitare qualsiasi rischio di applicazione arbitraria". Inoltre - sottolinea l'organizzazione - "le misure disciplinari che sembrano essere state previste dalla Uefa, comprese le minacce di sanzioni nei confronti dei partecipanti alla Superlega, potrebbero avere un impatto sulla prontezza dei club e dei giocatori necessari per formare questa nuova competizione".

