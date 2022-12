Clamoroso, Messi supera Cristiano Ronaldo: post da record dopo la vittoria del Mondiale!

Dopo la Coppa del Mondo Messi conquista un altro record, stavolta social. Il suo post ha superato per "like" quello più apprezzato sul profilo di Cristiano Ronaldo che (ironia della sorte) raffigurava CR7 proprio con la Pulce nell'ormai celebre scatto di Annie Leibovitz . Questa foto è naturalmente sul profilo di entrambi, ma se i "mi piace" per l'argentino si erano fermati a circa 32 milioni, il portoghese aveva stravinto con poco meno di 42 milioni.

Il super post di Messi e l'uovo da battere

La rivincita di Messi è arrivata con il post pubblicato per celebrare la vittoria della Coppa del Mondo dopo la finale contro la Francia. Il messaggio di Leo, con 10 iconiche foto allegate, sta facendo registrare incrementi di "like" impressionanti. Ha superato lo scattodella Leibovitz condiviso da Ronaldo e ora punta al record mondiale di "mi piace" per un post di Instagram, ad oggi detenuto da... un uovo! È infatti stabile intorno ai 56 milioni di apprezzamenti un contenuto particolare, raffigurante un semplice uovo e nato proprio con l'intento di diventare il post con più "like". Finora...