“Mathias Pogba, fratello di Paul, scarcerato"

PARIGI (Francia) - Il fratello maggiore di Paul Pogba, Mathias, in custodia cautelare dal 17 settembre per l'accusa di estorsione di cui è stato vittima il fuoriclasse della Juventus, è stato rilasciato questo venerdì (23 dicembre). A riportare la notizia è stato il portale "Le Parisien" raccontando che la scarcerazione è arrivata alla seconda richiesta del 32enne che, però, resterà sotto controllo giudiziario. A Mathias Pogba sarà proibito entrare in contatto con la madre e il fratello, nonché con gli altri protagonisti del reato. Inoltre divieto di lasciare ila Francia ed utilizzare i social network. Il quotidiano francese ha anche parlato della questione del rapimento specificando che "Mathias non è coinvolto in questi fatti, tanto gravi quanto traumatici per il fratello Paul, ma in compenso ha ammesso agli inquirenti di esserci stato lui dietro il video che ha svelato questa vicenda. Gli inquirenti ritengono che la trasmissione di questo video sia stata un mezzo di pressione per spingere il fratello a pagare".