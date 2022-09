Mathias Pogba e i nuovi video su Paul: spunta lo stregone "Grande"

TORINO - Torna a parlare Mathias Pogba, in carcere per accusa di estorsione, di suo fratello Paul e lo fa tramite dei video, 30, automatizzati e pubblicati su Twitter. "Se vedete questi messaggi significa che sono in carcere", aggiungendo dettagli sul centrocampista della Juve e sui contatti che negli anni avrebbe avuto con "delinquenti e criminali" e con un vero e proprio stregone, un tale Ibrahim, detto Grande, a detta di Mathias pagato dai 75 ai 100 mila euro a prestazione, anche due volte al mese, da Pogba per condizionare le partite, far infortunare gli avversari e frenare l'ascesa di alcuni colleghi calciatori.