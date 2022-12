Pelé, il commovente post del figlio: "La mia forza è tua"

Edinho, uno dei figli di Pelé, ha pubblicato su Instagram una foto in cui tiene la mano dell'ex campione, accompagnata dalla didascalia: "Padre, la mia forza è la tua". Il post di Edinho fa seguito a quello di sua sorella Kely Nascimento, abbracciata all'ex campione e postato nella notte tra venerdì e sabato. La famiglia di Pelé ha trascorso la notte della vigilia di Natale nell’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove l'ex campione brasiliano è ricoverato in gravi condizioni dal 29 novembre, a partire da un’infezione respiratoria in seguito al contagio da Covid, e per una rivalutazione delle sue cure oncologiche: Pelé ha un cancro al colon, che gli è stato diagnosticato nel settembre 2021.