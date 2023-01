Fifa, indennizzi mondiali ai club: Lautaro e Rabiot 'regalano' 350 mila euro a Inter e Juve

I rimborsi previsti dal Club Benefits Programme per il prestito dei giocatori alle rispettive nazionali prevedono 9.500 euro per ogni giorno di permanenza nella rappresentativa, a cominciare dalla preparazione preiridata e per ogni partita disputata. La somma viene pagata a tutti i club nei quali il calciatore ha militato nei due anni precedenti la fase finale della Coppa del mondo. Sugli scudi il nerazzurro campione del mondo e il bianconero vicecampione

Xavier Jacobelli 03 . 01 . 2023