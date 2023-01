Cristiano Ronaldo subito fuori: salta l'esordio con l'Al Nassr, ecco perché

Cristiano Ronaldo deve rinviare il suo debutto con l'Al-Nassr nella Saudi Pro League: questa la notizia che coinvolge il fenomeno portoghese pronto a lanciarsi nella nuova avventura in Arabia Saudita. Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, dopo la presentazione show davanti al pubblico gialloblù, pregustava il debutto contro l'Al Taee, ma a bloccarlo è il proprio passato. Si perchè CR7 nella sua parentesi di ritorno in maglia United aveva ricevuto una squalifica di due partite per aver sbattuto a terra il telefono dalla mano di un tifoso dell'Everton durante la sfida al Goodison Park terminata 1-0 per i Toffees. L'episodio, dopo aver fatto il giro del mondo, aveva portato la FA a stoppare il portoghese per due gare, nonostante il tentativo di Ronaldo di scusarsi per il brutto gesto, e visto che non gli è stato possibile scontare il doppio turno a Manchester, ora dovrà farlo in Arabia Saudita.