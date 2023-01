Vialli, Mancini e quell'abbraccio indimenticabile a Wembley: "Ha completato tutto"

Roberto Mancini e Gianluca Vialli, una delle amicizie più forti e commoventi della storia del calcio italiano, dagli abbracci ai tempi della Sampdoria a quello indimenticabile di Wembley dopo la conquista degli Europei 2020 da parte degli azzurri del Mancio. Un abbraccio iconico di cui Vialli ne parlò nella sua ultima apparizione televisiva al fianco dell'inseparabile amico. Ospiti a "Che Tempo he fa?" lo scorso 28 novembre 2022 l'ex Juventus commentò così quel momento di gioia: "Da parte mia è stato un abbraccio completo, c’era un po’ tutto. C’era l’aspetto sportivo e il ricordo di Wembley, la gioia per un nuovo traguardo raggiunto e inaspettato. C’era la paura che aveva condizionato entrambi per via delle mie condizioni. C’è stato tutto questo, le lacrime erano piene di tutti questi sentimenti in un colpo solo e sono quelli abbracci più belli rispetto a quelli che ci davamo quando io gli passavo la palla e lui faceva gol".