Roberto Mancini e Gianluca Vialli sono intervenuti nel corso dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda domenica 27 novembre in prima serata su Rai 3. Il ct della Nazionale e l'ex legenda del calcio italiano hanno promosso il docufilm 'La Bella Stagione', diretto da Marco Ponti, che trae spunto dall'omonimo libro scritto dagli ex calciatori della Samp Campione d'Italia. Il film è in uscita al cinema come evento speciale solo il 28, 29, 30 novembre e il 1° dicembre.