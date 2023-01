Vialli, la lettera per Ciro Ferrara emoziona tutti: "La conservo da 28 anni"

Ferrara e la poesia di Vialli per i suoi 28 anni

Il rapporto tra i due era sincero, leale, quasi fraterno, tanto che Ferrara, a 28 anni di distanza, negli studi di DAZN ha letto una simpatica poesia che Vialli gli scrisse nel giorno del suo 28° compleanno. Era il 1995 e il bomber scriveva: "L'11 febbraio è una data solenne. Oggi l'amico Ciro diventa ventottenne. Io son dieci anni che lo conosco vi assicuro è sempre stato un tipo tosto. Alla Juve l'ha voluto mister Marcello. Padre e figlio in campo sai che bello. Il suo hobby è raccontar noiose barzellette. Noi ridiamo per non tirargli le forchette. Ciro in squadra fa il difensore se pensi di superarlo fai un errore. Lo so amico mio che le palle ti sei toccato ora facciamo un brindisi e poi vinciamo il campionato. Auguri Ciro!". Alla fine il tricolore arriverà davvero. Il difensore ha custodito gelosamente il foglietto con la poesia e postandola sui social ha commentato: "Entro pochi giorni torno a compiere per la seconda volta 28 anni. Ma non può funzionare, così, per dire, che tra qualche giorno torni anche tu a percularmi come facevi sempre? Altrimenti è dura, altrimenti fa troppo male".