Marchisio, Vialli e il commovente post per i genitori: "Sono fortunato"

Il post integrale di Marchisio per i genitori

"Non è il compleanno di nessuno dei due. Non è l'anniversario o qualsiasi altra cosa da festeggiare. Questa è una foto, bellissima, dei miei genitori. Ancora insieme dopo tanti anni, sorridenti e felici. Ma non è sempre così, come per tante coppie e famiglie. Ma il percorso che due persone decidono di fare insieme, porta a vivere momenti difficili, scelte complicate ma anche gioia e sorrisi che vengono catturati come in questa foto. Abbiamo festeggiato l'anno nuovo e tutti noi pensiamo a cosa desiderare o augurarci di nuovo. Ecco. Io desidero catturare altri scatti così, come al vostro anniversario, al compleanno dei vostri nipoti o a una classica cena con i vostri figli".