Messi o Cristiano Ronaldo? Evra non ha dubbi sul migliore al mondo

Il dibattito su chi sia stato più forte tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi non sembra volersi spegnere mai. Dopo il successo ai Mondiali con la sua Argentina la Pulce sembrava aver portato quasi tutti dalla sua parte, quando allo stesso tempo il portoghese usciva contro il Marocco e firmava con l' Al Nassr . Ma quello che è accaduto ieri sera in Champions League , con l'ennesima eliminazione rimediata negli ultimi anni dall'argentino (che non raggiunge la finale dal successo contro la Juve del 2015) ha riaperto la discussione su chi sia stato il migliore tra i due.

Evra: "Se Messi avesse avuto l'etica del lavoro di Ronaldo..."

Ad esprimersi sull'argomento questa volta è stato Patrice Evra, ex Juve che con CR7 ha giocato al Manchester United. Al termine del successo del Bayern Monaco contro il Psg l'ex terzino francese, parlando sul canale Youtube FIVE di Rio Ferdinand, ha dichiarato: "Messi avrebbe già vinto 15 Palloni d'oro se avesse avuto la stessa etica del lavoro del suo rivale Cristiano Ronaldo". In seguito, Evra ha chiarito la sua idea in merito dicendo che Ronaldo meriterebbe il titolo di migliore al mondo in quanto "Dio ha donato a Messi il suo talento, mentre CR7 ha dovuto lavorare duramente per ottenerlo. Sono solo innamorato delle persone che lavorano sodo, ecco perchè scelgo Ronaldo piuttosto che Messi".