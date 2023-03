Belgio, Lukaku ancora decisivo: segna anche alla Germania

COLONIA (Germania) - Dopo la tripletta alla Svezia nelle qualificazioni ad Euro 2024 Romelu Lukaku non si ferma neanche in amichevole: gol nel successo del Belgio per 3-2 contro al Germania. Al RheinEnergieStadion di Colonia i "Diavoli Rossi" partono subito subito forte nel segno di Kevin De Bruyne: al 6' assist per la rete di Yannick Carrasco e poi al 9' ecco l'assist per l'attaccante dell'Inter che non sbaglia per il raddoppio. Lukaku che allo stesso tempo "aiuta" anche la Germania: fallo di mano con ammonizione che regala il calcio di rigore ai padroni di casa trasformato al 44' da Niclas Fullkrug. Al 68' arriva il cambio "derby" con Charles De Ketelaere che sostituisce proprio l'ex attaccante del Chelsea. De Bruyne corona una serata da protagonista togliendosi anche la soddisfazione del gol personale al 78' con una potente conclusione da dentro l'area ben imbeccata da Trossard, rete che risulta decisiva visto poi il gol di Gnabry all'87' per il 3-2.