Perché Ceferin ha ancora paura della Superlega?

Ti hanno appena eletto presidente dell’Uefa per acclamazione, hai davanti altri quattro anni di potere sostanzialmente incontrastato, è una grande festa e cosa fai? Attacchi la Superlega. Aleksander Ceferin non se la toglie di testa, evidentemente. Nonostante lui stesso abbia più volte spiegato come il progetto è defunto, schiacciato dall’Uefa, dai tifosi, dalle istituzioni e dai club europei e non ha nessuna possibilità di essere realizzato, la Superlega ricorre più nei suoi discorsi che in quelli di chi l’ha progettata. Perché Ceferin ha ancora così paura della Superlega da denigrarla ad ogni uscita pubblica, da ridicolizzarla con la parodia di una favola, da continuare a minacciare Juventus, Real Madrid e Barcellona con un’aggressività che non si addice a un uomo delle istituzioni? Insomma se la Superlega è morta, perché infierire sul suo cadavere?