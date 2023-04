Il calcio di Ceferin: "Finale Champions League in Usa dal 2026!"

Ricordate il calcio del popolo, quello del tutto antitetico alla Superlega? Preparatevi a godervelo negli Stati Uniti. E in futuro anche altrove, magari. Aleksander Ceferin , presidente dell'Uefa, ha rilasciato un'intervista al podcast Man in Blazer e, tra i tanti temi passati in rassegna, ha annunciato una possibile clamorose novità per il futuro del calcio: la finale di Champions League del 2026 potrebbe disputarsi negli Stati Uniti d'America.

L'analisi di Ceferin

Ceferin ha proseguito il suo ragionamento così: "I fan continueranno a pensare in un certo senso: 'Questi stronzi in Svizzera, è tutta una questione di soldi', e lo ripeto mille volte, ridistribuiamo il 97% del denaro che incassiamo. Naturalmente i nostri ricavi sono enormi, ma mi piacerebbe che fossero molto, molto maggiori di adesso. Ciò che mi ha scioccato in realtà è che le nostre finali degli Europei sono state seguite da più persone negli Stati Uniti rispetto alle finali NBA. Con 30 partite degli Europei, ogni partita era un Super Bowl per numero di spettatori. Il calcio è estremamente popolare negli Stati Uniti. Gli americani sono disposti a pagare questa cifra per il meglio. Quindi seguiranno il calcio europeo come gli amanti del basket in Europa seguono l'NBA. È un mercato molto promettente e molto importante per il futuro. Il fatto è che stiamo vendendo i diritti molto bene. La sponsorizzazione è così così per ora negli Stati Uniti, ma la commercializzazione dei diritti tv è completamente diversa che in Europa. Gli americani hanno molto più talento in questo rispetto a noi".