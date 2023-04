"Ronaldo è una truffa!" Presidente Al Nassr shock su CR7: cosa c'è di vero

L'avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita non sta proseguendo nel migliore dei modi. Il campione portoghese, nonostante gli 11 gol in 14 partite giocate, sta trovando diverse difficoltà nel trascinare l'Al Nassr ai successi sperati. La sua squadra in campionato si trova a -3 dalla capolista (che ha una partita in meno) e ad aggravare la situazione c'è stata anche l'eliminazione dalla King's Cup contro l'Al Wehda, quartultima in Saudi Pro League.