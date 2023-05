Juve, la Figc dedica un evento alle vittime dell'Heysel: presente Brio

"A trentotto anni dalla tragedia che ha sconvolto non solo il mondo del calcio, lunedì 29 maggio si terrà un incontro per ricordare la drammatica finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, disputata allo stadio ‘Heysel’ di Bruxelles, e la strage che ne scaturì, con trentanove vittime tra gli spettatori di quella partita". Così, in una nota diramata sul proprio sito ufficiale, la Federazione Italiana Giuoco Calcio annuncia l'organizzazione di un evento dedicato alla memoria delle vittime di una delle più grandi tragedie vissute nella storia del calcio.