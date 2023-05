Superlega, il progetto continua: il Ceo Reichart rifiuta la Bundesliga

"Sto lavorando a livello internazionale sulla sostenibilità del calcio europeo. Non sono disponibile per lavorare nella DFL". Con queste parole Bernd Reichart , Chief Executive Officer di A22, la società che si occupa del progetto Superlega, annuncia ufficialmente il suo rifiuto alla carica di presidente della Bundesliga . A capo del calcio tedesco restano pertanto - ad interim - Axel Hellmann e Oliver Leki.

Superlega-Reichart-Bundesliga: gli scenari

Il rifiuto di Reichart alla carica di presidente della Bundesliga dimostra come il progetto Superlega sia tutt'altro che accantonato. Anzi, secondo la stampa spagnola, tale decisione suggerisce come il progetto stia pian piano prendendo forma, soprattutto grazie al parere dell'avvocatura della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha messo in discussione il monopolio della Uefa (e Ceferin) e della Fifa (ed Infantino). Nel Paese iberico, inoltre, si sottolinea come Reichart abbia avuto l'opportunità di diventare uno dei dirigenti più famosi e potenti del Vecchio Continente e di come abbia preferito proseguire il proprio impegno volto a dar vita alla Super League, registrando così un nuovo successo nei confronti del calcio 'tradizionale'.

