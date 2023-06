Funerali Berlusconi, malore per una decina di persone: cosa è successo

Un numero elevato di persone e un caldo afoso, come riportato dall'agenzia Areu , diversi gli interventi del 118 in Piazza per soccerrere chi è stato colpito da malore durante il funerale di Silvio Berlusconi . Problemi dovuti alle elevate temperature, ma che i sanitari presenti sul posto sono riusciti a gestire bene.

Circa quindicimila persone erano presenti ai funerali dell'ex Premier questo pomeriggio in Piazza Duomo a Milano. Un numero importante ed era anche il limite massimo imposto dalle autorità di pubblica sicurezza per l'ultimo saluto all'ex Presidente del Consiglio.

Funerali Berlusconi, dal Monza all'Inter: i presenti

In tanti hanno voluto assistere e sin dalla mattina la folla ha iniziato a poco a poco a riempiere la Piazza. Una situazione ben gestita dalla Polizia e dalle autorità competenti che hanno dovuto transennare il Duomo e creare dei varchi filtro per poter gestire le tante persone. Poco prima dell'arrivo del feretro sono giunti in Piazza anche tantissimi dirigenti delle società di Serie A e non solo, oltre a calciatori e allenatori con cui Berlusconi ha lavorato in questi suoi anni da presidente, prima del Milan e poi del Monza. In tantissimi, anche personaggi dello spettacolo, hanno voluto dare l'ultimo saluto all'ex Premier. Il funerale si è da poco concluso e vista l'elevata affluenza anche le autorità hanno lavorato affinché il tutto si svolgesse in maniera precisa e lineare, nonostante qualche episodio di contestazione con magliette polemiche per il resto non si sono registrate altre situazioni negative.