Berlusconi, funerali di Stato conclusi: il racconto della giornata

Berlusconi, l'ultimo saluto di Marta Fascina

La compagna di Silvio Berlusconi Marta Fascina, in lacrime, ha accarezzato e baciato la bara dell'ex presidente del Consiglio. Dopo di lei, lo stesso gesto è stato compiuto dai figli del 'Cavaliere'. Quindi, il feretro è stato disposto nel carro funebre, dando inizio al corteo. La folla ha intonato l'Inno di Mameli.

Berlusconi, funerali terminati: tutti in piedi

Tutti in piedi al termine dell'omelia del monsignor Mario Delpini. Un 'assordante' silenzio, poi un interminabile scroscio di applausi a tributare per l'ultima volta Silvio Berlusconi.

Funerali Berlusconi, l'omelia del monsignor Delpini

"Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d'affari, è stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà. Ma in questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo e ora incontra Dio". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini nell'omelia pronunciata in Duomo in occasione dei funerali di Stato. "Vivere e intendere la vita come una occasione per mettere a frutto i talenti ricevuti. Vivere e accettare le sfide della vita. Vivere e attraversare i momenti difficili della vita. Vivere e resistere e non lasciarsi abbattere dalle sconfitte e credere che c'è sempre una speranza di vittoria, di riscatto, di vita", questo "si può dire di un uomo" ha sottolineato monsignor Delpini nell'omelia. "Vivere e desiderare una vita che non finisce e avere coraggio e avere fiducia e credere che ci sia sempre una via d'uscita anche dalla valle più oscura. Vivere e non sottrarsi alle sfide, ai contrasti, agli insulti, alle critiche, e continuare a sorridere, a sfidare, a contrastare, a ridere degli insulti - ha aggiunto - . Vivere e sentire le forze esaurirsi, vivere e soffrire il declino e continuare a sorridere, a provare, a tentare una via per vivere ancora".

Funerali Berlusconi, presenti Galliani, Stroppa e tanti ex Milan

C'è anche Adriano Galliani, insieme a tutto il Monza, in piazza del Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi. Insieme a lui anche l'ex tecnico del Milan e degli stessi brianzoli Giovanni Stroppa e tante vecchie glorie rossonere, come Sacchi, Capello, Baresi, Donadoni, Massaro, Albertini e Giovanni e Filippo Galli.