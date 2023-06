Diretta Berlusconi, funerali al Duomo, lutto nazionale: aggiornamenti live

Alle ore 15, al Duomo di Milano, si terrà la cerimonia funebre di Silvio Berlusconi. Il quattro volte Presidente del Consiglio è morto lunedì mattina al San Raffaele dove era ricoverato per il peggioramente della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Villa San Martino, storica sede dell'ex Premier ad Arcore, è stata letteralmente presa d'assalto fin dalle prime ore. In tantissimi, infatti, hanno voluto rendere omaggio al Cavaliere lasciando un bigliettino, un mazzo di fiori o una foto. Intanto martedì il feretro è stato portato nella sua residenza, da dove partirà verso piazza Duomo per i funerali di Stato. Previsto lutto nazionale e una presenza massiccia di politici, imprenditori e gente comune.