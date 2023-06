Integration League, vince la Virtus Francavilla: 4-0 alla Reggiana

Integration League è infatti un progetto volto all’inclusione , attraverso la creazione di 8 squadre - Ancona, Cesena, Virtus Francavilla, Monopoli A, Monopoli B, Potenza, Reggiana A, Reggiana B - composte da cittadini locali insieme a rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea. Le squadre si sono allenate insieme a partire da marzo, per poi competere nel torneo finale." E’ un grande onore per la città di Ancona ospitare la finale di Integratin League, siamo certi che lo sport possa essere molto utile per cementificare i rapporti fra le diverse componenti della nostra città" - ha spiegato Daniele Berardinelli, Assessore agli impianti sportivi e U.S. Ancona Calcio , introducendo i lavori della mattinata.

Le parole dei delegati: "Siamo orgogliosi e felici di aver partecipato a quest'iniziativa"

Anche Roberta Nocelli, Amministratore delegato U.S. Ancona ha espresso soddisfazione nel far parte di un progetto tanto ambizioso: "Siamo stati felicissimi di prendere parte a questo progetto. Come prima esperienza è stata meravigliosa: ha coinvolto moltissime persone, anche i tifosi biancorossi". Anche UNHCR ha sottolineato l’impatto sociale dello sport come strumento per favorire l’inclusione dei rifugiati in Italia: "Lo sport, oltre a favorire il benessere psicofisico delle persone in fuga, promuove la comprensione e le relazioni positive tra i rifugiati e le comunità che li accolgono, e permette di creare ambienti sicuri e protettivi in cui i rifugiati possono scoprire e realizzare il loro potenziale", ha spiegato Valentina Ranaldi, Referente UNHCR. "Integration League è un'iniziativa che nasce dall'incontro virtuoso tra un'opportunità offerta da un finanziamento europeo ed enti che credono nel valore dello sport come veicolo di inclusione e integrazione. - ha spiegato Antonio Dell’Atti, Managing Director Project School - Questo percorso dimostra come la progettazione europea possa essere un volano per la crescita dei territori e la creazione di nuove sinergie di valore".