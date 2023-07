Van der Sar lotta per la vita: la situazione, Juve vicina

Le prossime ore saranno decisive. Già, perché Edwin Van Der Sar sta disputando la partita più difficile della propria vita. L'ex portiere della Juventus, che oggi ricopre l'incarico di amministratore delegato dell'Ajax (rimarrà in carica ancora per qualche giorno, dopo aver annunciato le dimissioni qualche settimana fa), è ricoverato in terapia intensiva dopo un’emorragia cerebrale.