Van der Sar resta in terapia intensiva: “Ma non è in pericolo di vita”

Colpito da una emorragia cerebrale lo scorso 7 luglio , Van der Sar , ex portiere di Ajax , Juventus e Manchester United , è ancora in terapia intensiva.

Le sue condizioni sono risultate da subito molto gravi: mentre era in vacanza su un'isola croata, l'ex numero 1 della nazionale olandese è stato colto dal malore e trasportato con urgenza in elicottero in un ospedale. Da quanto si è appreso, lo stesso dramma aveva colpito anche la moglie nel 2009.

Van der Sar, il comunicato della moglie

Sul profilo ufficiale di Twitter dell'Ajax, la mogie di Edwin Van der Sar, Annemarie, ha aggiornato le attuali condizioni fisiche del marito, dichiarando: "Edwin è ancora nel reparto di terapia intensiva, ma è stabile. Non è in pericolo di vita. Ogni volta che lo visitiamo, è comunicativo. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si svilupperà la sua situazione”.