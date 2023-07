Van Der Sar, la moglie ebbe lo stesso dramma dell'emorragia cerebrale

Edwin Van Der Sar sta combattendo la sua partita più importante. L'ex portiere di Juve , Ajax e Manchester United , è stato trasporato in ospedale a seguito di un'emorragia cerebrale ed è ricoverato in terapia intensiva dell'ospedale di Spalato: era infatti in vacanza in Croazia con la famiglia.

Una notiza che ha colpito e scosso tutto l'ambiente calcistico, rilanciata proprio dal club olandese sui propri profili social. L'Ajax nella giornata di sabato ha disputato un'amichevole contro il Den Bosch e per l'occasione ha indossato delle maglie speciali per far sentire la propria vicinanza all'ex dirigente e la sua famiglia. Un gesto che è stato apprezzato dai tanti tifosi. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti dal club dopo il comunicato dei giorni scorsi sulle condizioni dell'ex portiere.

Annamarie Van Der Sar e l'emorragia cerebrale

Una situazione complicata da gestire soprattutto lontano da casa, ma a stare vicino a Edwin Van Der Sar, oltre ai tanti messaggi dal web e il tweet della Juve, c'è la sua famiglia e, soprattutto, la moglie Annamarie. Un destino tra i due legato da una terribile coincidenza visto che anche lei nel 2009 è stata colpita da un'emorragia cerebrale. La donna si è lentamente ripresa e in seguito i due hanno deciso di creare un'associazione per far conoscere meglio le patolgie cerebrali e le loro conseguenze. La stessa moglie, qualche giorno fa, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le ultime novità riguardo un incontro benefico, che si sarebbe dovuto tenere l'8 luglio in una sorta di 'camminata al tramonto' per sensibilizzare le persone sul delicato argomento.