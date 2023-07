Van der Sar, le condizioni: trasferito in Olanda, il comunicato Ajax

Ricoverato in terapia intensiva dal 7 luglio a causa di un'emoraggia cerebrale , Edwin Van der Sar è tornato in Olanda ed ora si trova in un ospedale locale dopo essere stato rimpatriato dalla Croazia, dove si trovava in vacanza al momento del malore.

Delle sue condizioni continua a rilasciare aggiornamenti la moglie Annemarie tramite il profilo ufficiale di Twitter dell'Ajax, sua ex squadra prima come giocatore e poi come dirigente. L'ex portiere di Juventus e Manchester United risulterebbe stabile e non in pericolo di vita, da quanto annunciato dalla moglie, che nel 2009 ebbe lo stesso dramma del marito, per fortuna senza riportare gravi conseguenze.

Van der Sar, il comunicato della moglie

Sul profilo ufficiale di Twitter dell'Ajax, la moglie di Van der Sar, Annemarie, ha comunicato quali sono le attuali condizioni fisiche del marito, dichiarando: "Edwin è stato rimpatriato dalla Croazia venerdì sera ed è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale olandese. La sua situazione rimane la stessa: stabile, non in pericolo di vita e comunicativo. La famiglia Van der Sar desidera esprimere la propria profonda gratitudine all'Ospedale universitario di Spalato per le cure prestate durante l'ultima settimana. Edwin deve rimanere nell'unità di terapia intensiva dove verrà esaminato ulteriormente, e la famiglia spera ardentemente che possa concentrarsi sulla sua guarigione in seguito".