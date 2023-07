Buffon, c’è l’addio oltre l’Arabia Saudita? È pronto all’annuncio

Era filtrata già allora la volontà di dire basta con il calcio, almeno giocato, perché in futuro potrebbe attenderlo una poltrona da dirigente, nel Parma o nella Juve o in Federazione.Le tre settimane trascorse intanto non sembrano aver intaccato quella volontà, nonostante nel frattempo a Buffon siano arrivate nuove offerte monstre dalla Saudi Pro League.

Buffon e le scelte di cuore

D’altra parte, per quanto abbia sempre ottenuto - giustamente - ingaggi all’altezza del suo valore, non è mai stato lo stipendio a guidare le scelte di SuperGigi e a volte non è stata neppure la gloria, almeno quella misurabile in trofei: nel 2006, a 28 anni e da protagonista decisivo nel Mondiale appena vinto dall’Italia, portiere più forte del mondo senza discussioni, avrebbe di certo potuto guadagnare e vincere di più lasciando la Juventus retrocessa in Serie B dopo Calciopoli. Non gli fecero cambiare idea allora i soldi e i trofei che i più grandi club europei avrebbero potuto dargli, non gliel’hanno fatta cambiare adesso i soldi - e in fondo anche un trofeo, perché il campionato arabo lo è pur sempre - che possono offrirgli i club della Saudi Pro League. E se per caso dovesse cambiarla - perché quell’istinto prodigioso che lo ha reso il più grande portiere di tutti i tempi lo guida spesso anche fuori dal campo - non sarebbe principalmente per i milioni arabi e nemmeno per aggiungere la Saudi Pro League a un palmarés che spazia dal campionato di Serie B al Mondiale, per un totale di 29 trofei, 31 sul campo. Sarebbe per provare un’avventura nuova e al tempo stesso continuare a sentire il gusto antico dell’adrenalina un attimo prima di lanciarsi in tuffo.