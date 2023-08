Da Iling a Dybala: i 50 calciatori da tenere d'occhio nel 23/24 per Opta

Tanta Serie A e tanti nomi che girano nel calciomercato in questa raccolta di talenti che per un motivo o per un altro faranno parlare di sè la prossima stagione

01 . 08 . 2023 14:31 1 min

Manca poco all'inizio della nuova stagione sportiva dei principali campionati europei e già i tanti appassionati di calcio iniziano a chiedersi quali giocatori ruberanno l'occhio nell'annata 2023-24. Opta Analyst ha creato un elenco di 50 talenti da osservare in modo particolare durante la prossima stagione. Opta, i 50 da tenere d'occhio Non si parla di 50 migliori calciatori in Europa o altrettanti campioncini sconosciuti o quasi (anche se ci sono molti giovani), ma la lista è caratterizzata dai nomi dei calciatori che per una serie di motivi promettono di essere protagonisti nei principali campionati. E da Dybala a Iling, da Pulisic a Hojlund e Samardzic, c'è un nutrito gruppo di nomi legati al nostro calcio.

