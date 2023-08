Buffon Gigante mondiale: grazie SuperGigi!

Buffon, i suoi successi

Tanto peggio per France Football, con rispetto parlando: a inficiare il giudizio su Buffon non è e non sarà mai l’unico riconoscimento negato al campione del mondo 2006, vicecampione d’Europa 2012, per 176 volte in Nazionale (record); al calciatore allineante in bacheca 12 Scudetti (2 revocati, ma 10 è comunque record); 6 Coppe Italia (record condiviso con Mancini), 7 Supercoppe italiane (record), 1 Coppa Uefa, 1 scudetto e 1 Coppa di Francia, 1 campionato di Serie B. Certo, anche quel campionato: Gigi non mollò la Juve retrocessa a tavolino: “Sarei stato un vigliacco se l’avessi fatto”. I tifosi non l’hanno mai dimenticato, i tifosi hanno la memoria lunga, se lo ricorderanno ancora anche quando lui avrà cent’anni. Gigi ha giocato 1.175 partite ufficiali (soltanto Paolo Maldini è stato capace di sfondare quota mille, come lui); detiene il primato assoluto di imbattibilità in Serie A (974’), il primato del maggior numero di presenze nel massimo campionato (657) e con la maglia bianconera (489). Ha disputato 5 mondiali: come Messi, Ronaldo, Marquez, Matthäus, Ochoa e Carbajal.