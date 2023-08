Diretta Juventus-Atalanta ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus è impegnata nell'ultimo test dell'estate. Dopo la tournée in America e la sfida in famiglia contro la Next Gen, con un bilancio di tre vittorie (una ai rigori contro il Milan, poi il 3-1 contro il Real Madrid e l'8-0 contro i ragazzi di Brambilla), i bianconeri affronteranno l'Atalanta alle 20.30 al 'Dino Manuzzi' di Cesena prima dell'esordio in campionato di domenica 20 agosto a Udine contro l'Udinese.