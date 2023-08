Vlahovic o Lukaku? Hubner esclusivo sul mercato Juve: "Tutta la vita..."

Da (ex) bomber a bomber. Dario Hubner è nume tutelare ad honorem dei centravanti, colui che protegge i “numeri 9” sempre e per sempre. Tatanka sposa la tesi che Gianni Mura ha portato avanti per anni: in questo calcio fluido, il centravanti è l’ultimo specialista rimasto. Guai a chi lo sbaglia. Tra una gita in Valcamonica con la sua Honda 750 Ncx Dct e una giornata a pesca nella pianura di Crema, colui che a 35 anni riuscì a diventare capocannoniere in Serie A alla pari con lo juventino Trezeguet (24 gol), fa le carte a chi dovrà gonfiare le reti della Serie A al via tra una settimana.

Dario Hubner, partiamo dal tormentone dell’estate: Vlahovic o Lukaku?

«Vlahovic tutta la vita. Io questo scambio non lo farei mai. Non perchè non stimi Lukaku, che potenzialmente può essere anche più decisivo, ma al di là dell’età che parla a favore del serbo, Dusan ha ancora ampi margini di miglioramento e tra uno o due anni può essere ancora più forte e valere di più».

Alla Juventus servono però gol. Magari anche sporchi, maledetti e subito…

«Chi ha detto che Vlahovic non può fare una stagione importante? Se non ha infortuni può segnare a raffica. Inoltre sbaglio o i tifosi della Juventus non vogliono assolutamente Lukaku?».

Non sbaglia…

«E allora perchè mettersi un problema in casa? Non mi sembra il modo migliore per iniziare una stagione nella quale i bianconeri devono per tradizione e forza d’organico tornare a vincere qualcosa».