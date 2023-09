Rubiales, Morata è la faccia della Spagna: "Comportamento inaccettabile"

Il capitano della Spagna Alvaro Morata, accanto ai vice Rodrigo, Azpilicueta e Asensio, ha letto nel ritiro della nazionale un comunicato in cui tutta la squadra maschile si congratula con le colleghe per la vittoria della Coppa del Mondo femminile e attacca il presidente della Federcalcio Luis Rubiales. Il tutto nell'ambito della vicenda, e delle polemiche in corso, per il bacio non consensuale dato dallo stesso Rubiales a Jenni Hermoso durante la premiazione a Sydney.