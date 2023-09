Morata scatenato: Spagna a valanga sulla Georgia

Match subito indirizzato dalle Furie Rosse proprio dall'ex Juventus in gol 22', il raddoppio arriva con l'auto-gol di Kvirkvelia, il tris lo firma Dani Olmo ed il poker lo cala nuovamente il capitano degli iberici su assist di Ruiz. I gol non mancano neanche nella ripresa (sotto il diluvio) con Morata che firma la sua tripletta con al rete al 66' (5-1) salendo a quota 33 reti in 65 presenze con la maglia della Nazionale. C'è gloria anche per Nico Williams per il 6-1 al 69' e anche per il giovane Lamine Yamal (7-1 al 74') in una sera storica per lui.

Georgia-Spagna, tabellino e statistiche