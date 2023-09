Eto’o nei guai in Camerun: cosa è successo all’ex Inter

Non c’è pace per l’ex interista Samuel Eto’o , che nella sua carriera da dirigente della Federcalcio camerunese è ultimamente coinvolto in qualche scandalo di troppo.

Tanto che la Lega Calcio professionistica del Camerun, nota come Lfpc (praticamente la Lega che raggruppa i club del Paese) ha scritto una lettera aperta indirizzata ai vertici della Fifa e della Caf, l’organismo di governo del calcio africano. Nella missiva si richiede un procedimento disciplinare contro Eto’o reo, secondo la Lfpc, di essersi macchiato di una serie di comportamenti incompatibili con la sua carica. Si va dall’aver patteggiato un’evasione fiscale milionaria all’erario spagnolo dell’epoca in cui militava nella Liga, ad aver aggredito uno YouTuber al Mondiale in Qatar, all’aver accettato di sponsorizzare un sito di scommesse, senza poi contare il dossier che lo accuserebbe di aver truccato delle gare di Terza divisione e di aver deciso “sua sponte” di allontanare Onana dal Mondiale.

Eto'o, la richiesta della LFPC

Tutta una serie di comportamenti, che hanno fatto sì che la Lfpc chiedesse a Fifa e Caf: perché Rubiales sì, ma Eto’o no? L’ex numero uno della Federazione spagnola, dopo il bacio senza consenso dato a Jenni Hermoso durante la premiazione al Mondiale femminile, è stato infatti sospeso 90 giorni dalla Fifa e costretto a dimettersi. I club del Camerun ora chiederebbero insomma la stessa misura anche nel giudicare Eto’o, che secondo la Lfpc avrebbe commesso misfatti gravi. Di sicuro non un momento felice per la carriera dirigenziale dell’ex giocatore.