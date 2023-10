Vaessen, prime parole dopo il dramma: " È stato bello rivedere tutti"

Il messaggio di Vaessen

"Cari membri dell'RKC, colleghi e appassionati di calcio, innanzitutto vorrei ringraziare i miei colleghi dello staff medico e ovviamente anche il personale medico dell’Ajax e il personale delle ambulanze per aver agito in modo rapido e corretto. Capisco che giungono manifestazioni di sostegno da tutte le parti. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che sono solidali con me e la mia famiglia. Apprezziamo molto il supporto.

Vorrei ringraziare tutti coloro che sono enormemente solidali con me e la mia famiglia, apprezziamo molto il sostegno. Questa mattina ho avuto una breve videochiamata con i miei compagni di squadra, lo staff e tutti coloro che sono coinvolti all'interno dell'RKC Waalwijk. È stato molto bello rivedere tutti.

Il primo periodo del mio recupero consiste nel riposarmi. Di conseguenza, non potrò rispondere a tutti i messaggi nel prossimo periodo. Per ora è importante concentrarci sulla partita contro l'Almere City FC di sabato prossimo. Come membri RKC, supportiamo la squadra in massa. Ho piena fiducia nei miei compagni, sabato prossimo lotteranno per la vittoria!".